İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da 27 Şubat öğle saatlerinde hissedilen ani sallantı, kentte kısa süreli bir paniğe yol açtı. Vatandaşlar deprem olup olmadığını sorgularken, sosyal medyada sarsıntıya dair paylaşımlar hızla yayıldı. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili resmi bilgiler henüz açıklanmadı; detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (27 ŞUBAT)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 27 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi verileri, resmi ve güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (27 ŞUBAT 2026)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 27 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detayları paylaşıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme ve analiz çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere yalnızca resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğini vurguluyor.

27 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

27 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sallantılar, kentte tedirginlik yarattı. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederken, yetkililer resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.