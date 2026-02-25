İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da öğle saatlerinde hissedilen ani sarsıntı, kentte paniğe yol açtı. Vatandaşlar hareketliliğin deprem mi olduğunu merak ederken, sosyal medyada kısa sürede pek çok paylaşım yapıldı. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili resmi açıklamalar henüz gelmezken, ilk bilgiler ve detaylar haberimizin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (25 ŞUBAT)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 25 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri, resmi ve güvenilir kaynaklar arasında yer almayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (25 ŞUBAT 2026)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 25 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detaylar paylaşılmaktadır.

Yetkililer, 7/24 devam eden izleme ve analiz çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtirken, sosyal medyada yer alan doğrulanmamış bilgilere karşı yalnızca resmi kaynakların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

25 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

25 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli sallantılar, kentte tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederken, yetkililer resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.