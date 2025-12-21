Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
İstanbul'da 21 Aralık'ta hissedilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli paniğe yol açtı. Birçok ilçede fark edilen hareket sonrası vatandaşlar, yaşananın deprem olup olmadığını merak ederken, olaya ilişkin detaylar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalar beklenmeye başlandı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

21 Aralık'ta İstanbul'un farklı noktalarından gelen sarsıntı bildirileri, kısa süreli de olsa tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar "Deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme getirirken, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî açıklamalarına çevrildi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 21 Aralık itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeye devam ediyor. Ülke genelindeki ölçüm istasyonları sayesinde yer hareketleri hızla analiz edilip, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuna aktarılıyor. Sistemde en küçük titreşimler bile kayda alınarak paylaşılıyor ve böylece Kandilli verileri güvenilir bir bilgi kaynağı olarak öne çıkıyor.

AFAD'ın 21 Aralık tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı gibi bilgiler detaylı şekilde bulunuyor. 7/24 süren izleme çalışmalarıyla doğrulanan veriler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, bilgi kirliliğini önlemek amacıyla vatandaşları yalnızca resmî kaynakları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

21 Aralık'ta İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, kent genelinde kısa süreli panik oluşturdu. Bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen titreşimlerin ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu tekrar gündeme geldi.

Sosyal medyadaki paylaşımların artmasının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmî kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini hatırlatarak, güncel durumun yalnızca resmî veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

