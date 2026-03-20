İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen hareketlilik, kentte kısa süreli panik yarattı. Birçok noktada hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar, bunun deprem olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Özellikle yüksek katlı binalarda daha belirgin hissedilen sarsıntı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve insanlar resmi kaynaklardan gelecek açıklamaları beklemeye başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 20 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelindeki ölçüm istasyonlarından gelen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Güncel deprem bilgilerini öğrenmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi, güvenilir ve resmi kaynaklar arasında öncelikli konumunu koruyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 20 Mart 2026 tarihli deprem verilerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan tabloda sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgisi gibi önemli detaylar yer alıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme çalışmalarına dikkat çekerken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

20 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 20 Mart sabah saatlerinde bazı ilçelerde hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan "Deprem mi oldu?" sorusu, vatandaşların dikkatini resmi deprem verilerine yöneltti. Olası sarsıntının kaynağını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listelerini yakından takip ederken, yetkililer resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.