İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, kentte tedirginliğe neden oldu. Farklı ilçelerde aynı anda hissedilen hareketlilik sonrası vatandaşlar "deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalara çevrilirken, yaşanan sarsıntının ayrıntıları merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 2 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Yurt genelindeki gözlem istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir referans noktası haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 2 Ocak tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılırken, AFAD yetkilileri vatandaşlara yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

2 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

2 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli endişeye yol açtı. Sosyal medyada art arda paylaşılan "deprem mi oldu?" sorularının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan güncel verilere çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe neden olabileceğini vurgulayarak gelişmelerin resmî kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini ifade etti.