İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 19 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah saatlerinde hissedilen ani bir sarsıntıyla kısa süreli panik yaşadı. Kentin farklı noktalarında hissedilen hareketlilik sonrası vatandaşlar "Deprem mi oldu, merkez üssü neresi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada paylaşımlar art arda gelirken, gözler depremin büyüklüğü ve kaynağına ilişkin yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 19 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Yurt çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, depremle ilgili güncel ve güvenilir bilgiye ulaşmak isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 19 Ocak tarihli son depremler tablosunda; depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi tüm ayrıntılar yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında veriler sürekli güncelleniyor. Yetkililer, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paniğe neden olabileceğini vurgulayarak vatandaşların yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

19 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

19 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli endişeye yol açtı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların artmasının ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem verilerine yöneldi. Yetkililer ise kesinleşmemiş bilgilerin tedirginliği artırabileceğine dikkat çekerek, gelişmelerin resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.