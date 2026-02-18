Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
İstanbul'da öğle saatlerinde kısa ama hissedilir bir sallantı meydana geldi. Şehirde yaşayanlar, ani hareketliliğin nedenini anlamaya çalışıyor ve "Deprem mi oldu?" sorusunu merakla araştırıyor. Sosyal medyada spekülasyonlar hızla yayılırken, herkes resmi açıklamaları beklemeye başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da öğle saatlerinde kısa süreli bir sallantı hissedildi. Vatandaşlar hemen "Deprem mi oldu?" sorusuyla araştırmalara başladı. Sosyal medyada konuşmalar ve yorumlar bir anda yoğunlaştı, herkes yetkililerden gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 18 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri, güvenilir ve resmi başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 18 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi detaylar paylaşılıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme ve değerlendirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtirken, vatandaşları sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

18 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

18 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sallantılar, şehirde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederken, yetkililer yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
