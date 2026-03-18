İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, güne tedirgin bir başlangıç yapılmasına neden oldu. Birçok ilçede hissedilen kısa süreli hareketlilik sonrası vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle yüksek katlı binalarda daha belirgin hissedilen sarsıntının ardından sosyal medyada paylaşımlar hızla artarken, gözler son dakika deprem açıklamalarına çevrildi. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (18 MART)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 18 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde yer alan ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi, güvenilir ve resmi kaynaklar arasında yer almayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (18 MART)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 18 Mart 2026 tarihli güncel deprem verilerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan tabloda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgisi gibi kritik detaylar yer alıyor. Yetkililer, 7/24 devam eden izleme çalışmalarına dikkat çekerken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

18 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 18 Mart sabah saatlerinde bazı ilçelerde hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan "Deprem mi oldu?" sorusu, vatandaşların dikkatini resmi deprem verilerine yöneltti. Olası sarsıntının kaynağını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listelerini yakından takip ederken, yetkililer resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.