İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

15 Mart sabahında İstanbul'un bazı noktalarında hissedilen kısa süreli sallantı, kentte yaşayan birçok kişiyi tedirgin etti. Özellikle yüksek katlı binalarda oturanların daha belirgin hissettiğini ifade ettiği hareketlilik, sosyal medyada da geniş şekilde konuşulmaya başladı. Kullanıcılar, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssü hakkında bilgi almak için resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları bekliyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 15 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke genelindeki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, kurumun "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Güncel deprem bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler en güvenilir ve resmi kaynaklardan biri olarak kabul ediliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15 Mart 2026 tarihine ait güncel deprem verilerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Kurum tarafından yayımlanan listede depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi ayrıntılar yer alıyor. Yetkililer, 7 gün 24 saat sürdürülen izleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

15 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

15 Mart sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntı sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, sarsıntının kaynağını öğrenmek isteyen vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son deprem verilerini kontrol ediyor. Yetkililer ise resmi kurumlar tarafından yapılmayan açıklamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.