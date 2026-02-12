Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
İstanbul'da aniden hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar büyük bir merakla "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler şimdi resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da bazı ilçelerde hissedildiği belirtilen sarsıntı, kentte kısa süreli bir endişe yarattı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar sonrası "Deprem mi oldu?" sorusu gündemin ilk sıralarına taşındı. 12 Şubat'ta yaşandığı ifade edilen bu hareketliliğe ilişkin detaylar ve resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Yaşanan gelişmelerle ilgili son bilgiler haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 12 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri güvenilir kaynaklardan biri olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 12 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılar yer alıyor.

Yetkililer, 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında verilerin düzenli olarak güncellendiğini vurgularken, vatandaşları sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

12 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

12 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği bildirilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli bir endişeye neden oldu. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, gelişmelerin yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Sahra Arslan
