İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
İstanbul'da bir anda hissedilen ani sarsıntı, sokaklarda kısa süreli bir paniğe yol açtı. Vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu sorarken, yetkili kurumlardan gelecek resmi bilgilendirmeler merakla bekleniyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da bazı bölgelerde hissedildiği bildirilen sarsıntı, deprem korkusunu yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada peş peşe paylaşımların yapılmasının ardından "Deprem mi oldu?" sorusu öne çıkarken, 11 Şubat'ta yaşandığı belirtilen bu ani hareketliliğin ayrıntıları merakla takip ediliyor. Tüm gelişmeler haberin detaylarında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 11 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri güvenilir bir kaynak olma özelliğini koruyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 11 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılar yer alıyor.

Yetkililer, 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında verilerin düzenli olarak güncellendiğini vurgularken, vatandaşları sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

11 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

11 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği bildirilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli bir endişeye yol açtı. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, gelişmelerin yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

