İstanbul BEYKOZ su kesintisi! 2-3 Ocak İSKİ Beykoz son dakika su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BEYKOZ SU KESİNTİSİ

İSKİ Beykoz su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: TOKATKÖY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.02.2026 14:15:38

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.02.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

