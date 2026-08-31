Haberler

İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 31 Ağustos-1 Eylül İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 31 Ağustos-1 Eylül İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beşiktaş ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Ağustos İstanbul Beşiktaş su kesintisi saatleri...

Beşiktaş su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

İSKİ Beşiktaş su kesintisi listesi açıklandı: 

Abbasağa Mah / Beşiktaş

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

31.08.2026 14:07

Tahmini Bitiş

31.08.2026 17:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı

İsrail'i titreten ittifakın adı belli oldu! Bakan Fidan duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı
Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu

Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı
İran'ın ABD üssüne saldırması Trump'ı çıldırttı: Onları sert vuracağız

İran'ın ABD üssüne saldırması Trump'ı çıldırttı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Herkes Bakan Çiftçi'yi etiketliyor