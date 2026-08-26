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İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 26-27 Ağustos İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 26-27 Ağustos İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beşiktaş ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ağustos İstanbul Beşiktaş su kesintisi saatleri...

Beşiktaş su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

İSKİ Beşiktaş su kesintisi listesi açıklandı: 

Bebek Mah / Beşiktaş

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

26.08.2026 16:06

Tahmini Bitiş

26.08.2026 18:30

 

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