İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 17-18 Mart İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beşiktaş ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Mart İstanbul Beşiktaş su kesintisi saatleri...
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: KONAKLAR MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 17.03.2026 14:19:20
Tahmini Bitiş Tarihi: 17.03.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185