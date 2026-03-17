İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 17-18 Mart İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Beşiktaş su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KONAKLAR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.03.2026 14:19:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.03.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185