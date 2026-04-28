İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 28-29 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Merkez Anadolu Mahallesi’nde çok sayıda sokakta abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak’ta yatırım ve dönüşüm çalışması kaynaklı kesinti yapılmaktadır. Karlıbayır Mahallesi’nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle kesinti vardır. Boğazköy İstiklal ve Mavigöl mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışması devam etmektedir. Ayrıca Tayakadın Mahallesi’nde 29 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı yapılacaktır.

Bağcılar

Bağcılar ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde Yıldıztepe ve Çınar mahallelerinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone veya şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Merkez ve Çınar mahallelerinde ise 08.30 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle kesinti yapılmaktadır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde Başakşehir Mahallesi İshakpaşa Sokak’ta 10.00 ile 13.00 saatleri arasında abone bağlantısı çalışması nedeniyle kesinti vardır. Güvercintepe Mahallesi Başpınar Sokak’ta ise 12.00 ile 14.00 saatleri arasında aynı sebeple elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde Yakupolu Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Esenler ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde Birlik, Oruçreis ve Turgut Reis mahallelerinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone bağlantısı çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanmaktadır. 29 Nisan 2026 tarihinde Tuna Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları yapılacaktır. Aynı gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Davutpaşa ve Mimar Sinan mahallelerinde önleyici bakım çalışması nedeniyle kesinti olacaktır ve bu çalışma kısmen Güngören Gençosman Mahallesi’ni de etkilemektedir.

Güngören

Güngören ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde Haznedar Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılmaktadır. Güven Mahallesi’nde ise 10.00 ile 14.00 saatleri arasında abone bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.

Kağıthane

Kağıthane ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde Gültepe ve Telsizler mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılmaktadır. Bu çalışma Şişli ilçesindeki bazı mahalleleri de etkilemektedir.

Sarıyer

Sarıyer ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde özellikle Maden Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Ayrıca Ayazağa bölgesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında benzer bakım çalışmaları yapılmaktadır.

Sultangazi

Sultangazi ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde Sultançiftliği Mahallesi’nde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı kesinti uygulanmaktadır. Cebeci, 50. Yıl ve Uğur Mumcu mahallelerinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone bağlantısı çalışmaları yapılmaktadır.