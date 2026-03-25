İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 25-26 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

25 Mart 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında Merkez Atatürk Mahallesi Gelibolu, Sonbahar, Türksoy ve Ömür sokakları ile Hicret Mahallesi Yıldırım Beyazıt sokakta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında Merkez Atatürk Mahallesi Bahriye, Ertaş, Gelibolu, Mahir, Pala, Türksoy, Yıldırım Beyazıt, İskefiye ve Şöhret sokakları ile Hicret Mahallesi Ahu, Aydoğdu, Büklüm, Kadim, Kıbrıs, Kınık, Orhun, Saba, Sami, Siper, Taşkın, Yavuz Sultan, Yıldırım Beyazıt ve Şinasi sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hadımköy Mahallesi Ayasofya sokakta kapsamlı havai hat bakım çalışması yapılacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Anadolu, Nenehatun ve İslambey mahallelerinde birçok sokakta yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar Elektrik Kesintisi

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Güneşli Mahallesinde çeşitli sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Demirkapı ve Fatih mahallelerinde birçok sokakta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında 15 Temmuz Mahallesi Özdemir Bayraktar Caddesi ve çevresinde abone bağlantı çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Beşiktaş Elektrik Kesintisi

26 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Yıldız Mahallesinde abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Barış Mahallesinde çeşitli sokaklarda abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece Elektrik Kesintisi

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Ekinoba ve Mimar Sinan Merkez mahallelerinde deplase çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Bahçelievler ve Yenimahalle mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler Elektrik Kesintisi

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Oruçreis Mahallesinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Oruçreis ve çevresinde önleyici bakım çalışması kapsamında kesinti uygulanacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi

25 Mart 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında Akçaburgaz, Osmangazi ve Hürriyet mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi ve havai hat bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

Fatih Elektrik Kesintisi

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Binbirdirek, Küçük Ayasofya ve Sultanahmet mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Eyüpsultan Elektrik Kesintisi

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Defterdar, Ayvansaray ve Derviş Ali mahallelerinde abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Güzeltepe Mahallesinde yeni trafo merkezi tesisi çalışması kapsamında kesinti uygulanacaktır.

Bayrampaşa Elektrik Kesintisi

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Cevatpaşa Mahallesi ve çevresinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

26 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Hürriyet, Yenimahalle ve Şemsipaşa mahallelerinde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında bazı sokaklarda abone bağlantı çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Sultangazi Elektrik Kesintisi

26 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında bazı mahalle ve sokaklarda abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören Elektrik Kesintisi

25 Mart 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında Haznedar, Akıncılar, Mareşal Çakmak ve Güven mahallelerinde abone bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

Bahçelievler Elektrik Kesintisi

25 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında Bahçelievler Mahallesinde abone bağlantı çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kocasinan Merkez, Soğanlı ve Şirinevler mahallelerinde önleyici bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çatalca Elektrik Kesintisi

26 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Nakkaş Mahallesi Mühendis sokakta havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.