İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 19-20-21 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19-20 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gümüşpala ve Üniversite mahallelerinde yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yenibosna Merkez Mahallesi ile Güneşli Yolu, Arif Ağa, Billur 2, Hacı Arifbey, Münir Nurettin Selçuk, Nurettinbey ve Sadettin Kaynak sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün ve saatlerde Zafer Mahallesi Cihangir, Çağatay ve Ahmet Yesevi sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Güvercintepe Mahallesi Fatih ve Yaman sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 14.00 arasında Kayabaşı Mahallesi Gazi Yaşargil Sokağı’nda önleyici bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beyoğlu

20 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Gümüşsuyu ve Ömer Avni mahallelerinde Ayaz Paşa Camii, Saray Arkası, Selime Hatun Camii ve çevresindeki çok sayıda sokakta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

19 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ferhatpaşa ve Kaleiçi mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Elbasan Mahallesi’nde havai hat bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Mehterçeşme, Necip Fazıl Kısakürek, İstiklal, Şehitler, Osmangazi ve Güzelyurt mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Akşemsettin, İncirtepe ve İnönü mahallelerinde SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Örnek Mahallesi’nde abone bağlantı çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 13.30 ile 17.30 arasında Sultaniye, Süleymaniye ve Yenikent mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Karadeniz ve Karayolları mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören

19 Nisan 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında Merkez ve Sanayi mahallelerinde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Nisan 2026 tarihinde saat 07.30 ile 11.30 arasında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde, saat 08.00 ile 12.00 arasında ise Güven Mahallesi’nde abone bağlantı çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

20 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 50. Yıl, İsmetpaşa, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.