İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 18-19 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesi Merkez Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cemiyet ve Sekmen sokaklarında 18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

Çatalca ilçesi Merkez Kaleiçi Mahallesi Gökçeali, Hanice, Öztürk Çıkmazı ve Şair Necmettin Halil Onan sokaklarında 18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Esenler ilçesi Merkez Menderes Mahallesi 379., 382. ve 383. sokaklarda 18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Esenyurt ilçesinde birden fazla bölgede kesinti planlanmıştır. Merkez Akşemsettin Mahallesi ile İncirtepe Mahallesi’nde belirtilen sokaklarda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Fatih Mahallesi ve Üçevler Mahallesi’nde belirtilen sokaklarda 09.00 ile 12.00 saatleri arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.

Merkez Orhan Gazi Mahallesi’nde belirtilen sokaklarda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone veya şube bağlantısı nedeniyle kesinti olacaktır.

Akçaburgaz Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır.

Orhan Gazi ve Sanayi Mahallelerinde ise 09.00 ile 12.00 saatleri arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Fatih

Fatih ilçesi Merkez Kemalpaşa Mahallesi’nde belirtilen sokaklarda 18 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Güngören ilçesi Merkez Tozkoparan Mahallesi Cevat Açıkalın ve Topçu Birliği sokaklarında 18 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Silivri

Silivri ilçesi Merkez Balaban Mahallesi ile Mimar Sinan Mahallesi’nde belirtilen sokaklarda 18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Merkez Fener Mahallesi’nde belirtilen sokaklarda aynı tarihte saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.