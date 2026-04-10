İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 10-11 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul genelinde planlı elektrik kesintilerine ilişkin detaylar açıklandı. Kesintiler iki gün boyunca farklı ilçelerde ve saat aralıklarında uygulanacak. İşte İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İSTANBUL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11 NİSAN

İstanbul'da 10-11 Nisan tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı:

Avcılar

10 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Gümüşpala Mahallesi Mutlu Sokak ile Merkez Denizköşkler Mahallesi Akın, Bilgiç, Denizköşkler ve Kazak sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez 15 Temmuz Mahallesi 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1493, 1500 ve Gülbahar sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

10 Nisan 2026 tarihinde saat 00.00 ile 04.00 arasında Kayabaşı Mahallesi 75. Yıl, Rabia ve Şehit Mustafa Bozoklu sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 13.00 arasında Kayabaşı Mahallesi genelinde yatırım ve dönüşüm çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yakupulu Mahallesi 200, 202, 204, 59, 63, 65, 67 ve Hürriyet sokaklarında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur ve Yüksel sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Yine Yakupulu Mahallesi Hürriyet Sokak’ta bakım ve önleyici bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Esenler

11 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Havaalanı Mahallesi Gazeteci, Gelendört, Gençtürk, Gezgin, Goral, Görsel ve Taşocağı sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatler arasında Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Sokak ile Havaalanı Mahallesi Gülek, Güleryüz, Gülhan, Gülser, Hacı Bayram ve Köyiçi sokaklarında da aynı nedenle kesinti uygulanacaktır.

Sarıyer

10 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Uskumruköy Mahallesi ve Zekeriyaköy Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 15.00 arasında İstinye Mahallesi’nde de bakım çalışması kapsamında kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 17.30 arasında Ayazağa, Tarabya ve Emirgan mahallelerinde yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Sultangazi

10 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında 50. Yıl Mahallesi 2015, 2071 ve 2167 sokakları ile Sultançiftliği Mahallesi 156, 162, 167 ve 168 sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatlerde Eski Habipler ve Habipler mahallelerinde bakım ve önleyici bakım çalışmaları kapsamında kesinti uygulanacaktır.

Cebeci Mahallesi 2450 Sokak, P Sokak ve Çanakkale Şehitleri Sokak’ta da abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.