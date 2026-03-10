İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi! 10-11 Mart Bayrampaşa son dakika elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bayrampaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bayrampaşa elektrik kesintisi listesi açıklandı:

10 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Bayrampaşa ilçesinde Merkez Ortamahalle Mahallesi Akman, Aras, Kırgız, Uygur ve Yeşil sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Bayrampaşa ilçesinde Merkez Ortamahalle Mahallesi Nene Hatun ve Özen sokakları ile Vatan Mahallesi Gündoğan, Kanaat ve Şehit Selahattin sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Bayrampaşa ilçesinde Merkez Ortamahalle Mahallesi Büyük Sakarya Sokak'ta abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Bayrampaşa ilçesinde Merkez Kartaltepe Mahallesi Avasköy Yolu Sokak ile Yıldırım Mahallesi Akgün, Akyar, Aliya İzzetbegoviç, Atilla, Avasköy Yolu, Barbaros, Bosna, Ceberhan, Eski Edirne Asfaltı, Fevzi Çakmak, Hüner, Mor, Millet, Nazar, Saray, Sarı, Tamer, Taşlı, Temel, Yeşilırmak, Zafer, Çam, Çanakkale, Çandarlı, Çardak, Çarşamba, Öztekin, İkizler, Şair Akif, Şehit Cahit Büyükbayraktar, Şehit Engin Mayın, Şehit Kamil Balkan ve Şehit Ulubatlı sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Bayrampaşa ilçesinde Merkez Yıldırım Mahallesi Akgün, Akşemsettin, Avasköy Yolu, Köy Çıkmazı, Pilot, Sel, Tunaboylu, Özgecan ve İbrahim Hakkı sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Bayrampaşa ilçesinde Merkez Kartaltepe Mahallesi Demet, Nakış ve Şehit Ömer Halisdemir sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Bayrampaşa ilçesinde Merkez Muratpaşa Mahallesi Bayır ve Tuna sokaklarında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Bayrampaşa ilçesinde Merkez Cevatpaşa Mahallesi 100. Yıl, Adem Yavuz, Barbaros Hayrettin Paşa, Derya, Gökhan, Güvercin, Girne, Kemaliye, Komiser Reşat Dayı, Mehmet Akif, Millet, Namık Kemal, Saraybosna, Selanik, Selimiye, Serçe, Tevfik Fikret, Utku, Yurt ve Çalışkan sokakları ile Yıldırım Mahallesi 4. Çıkmazı, Aliya İzzetbegoviç, Bayrak, Başak, Buğday, Gülveren, Günaydın, Gürsel, Keşanlı, Kınalıada, Kızılırmak, Koç, Mücahit, Millet, Sakarya, Seyhan Çıkmazı, Uludağ, Uğur, Yakut, Yaprak, Yengeç, Zafer ve Şirince Çıkmazı sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Bayrampaşa ilçesinde Merkez Muratpaşa Mahallesi Demirhisar Sokak'ta yatırım kapsamında SCADA ve OSOS çalışmaları nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.