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İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 4-5 Eylül İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 4-5 Eylül İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Eylül İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...

Başakşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Başakşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Bahçeşehir 2.kısım Mah. / Başakşehir

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI

Başlama Tarihi

04.09.2026 13:17

Tahmini Bitiş

04.09.2026 18:00 

 

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