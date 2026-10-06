İstanbul Başakşehir SON DAKİKA! Başakşehir ortaokulda bıçakla saldırı mı oldu, ölü var mı? Başakşehir hangi okulda bıçakla saldırı oldu?

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İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırı sonrası olayın ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Başakşehir'deki okulda yaşanan gelişmeyle ilgili yeni bilgiler merak ediliyor. Peki, İstanbul Başakşehir ortaokulda bıçakla saldırı mı oldu, ölü var mı? Başakşehir hangi okulda bıçakla saldırı oldu? İstanbul Başakşehir ortaokul son dakika gelişmeleri...

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SON DAKİKA!

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bıçaklı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay okul saatleri içerisinde kız öğrencilerin bulunduğu sınıfta yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yine bir öğrenci olduğu ifade edildi.

Olayın ardından okulda güvenlik amacıyla tahliye yapılırken, sağlık ekipleri yaralı öğrenciler için okula sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ORTAOKULDA BIÇAKLA SALDIRI MI OLDU?

Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda okul saatleri içerisinde bıçaklı saldırı yaşandı. Verilen bilgilere göre saldırı, kız öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfta gerçekleşti.

Saldırının ardından öğrenciler güvenlik amacıyla okulun bahçesine çıkarıldı. Yaralanan öğrenciler ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR ORTAOKULDA ÖLÜ VAR MI?

Başakşehir'deki ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırının ardından yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Okul yönetiminin velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında olayın kız öğrencilerin bulunduğu sınıfta yaşandığı ve yaralı öğrencilerin kız öğrenciler olduğu belirtildi.

Mevcut bilgilendirmede olayla ilgili yaralı öğrencilerin hastaneye sevk edildiği bilgisi yer alıyor.

SALDIRI KIZ ÖĞRENCİLERİN SINIFINDA GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre olay, okul saatleri içerisinde kız öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfta meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yine bir öğrenci olduğu ifade edildi.

Yaşanan arbede sırasında kız öğrencilerin bıçak darbeleriyle yaralandığı bildirildi. Olayın ardından sağlık ekipleri okula sevk edilirken, yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

OKUL YÖNETİMİNDEN VELİLERE ACİL MESAJ

Olayın hemen ardından okuldaki öğrenciler güvenlik amacıyla bahçeye tahliye edildi. Okul yönetimi de velilere acil bilgilendirme mesajı gönderdi.

Okul yönetiminin velilere gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın veliler okulumuzda öğrenci tarafından saldırı eylemi olmuştur. 3 öğrenci yaralı, olay kız sınıfında oldu, yaralılar da kız öğrenciler. Öğrencilerinizi alabilirsiniz, hepsini bahçeye çıkardık."

Olayla ilgili yeni ayrıntıların gelmesi bekleniyor.