İstanbul baraj doluluk oranı SON DAKİKA! 20 Mayıs İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da su kaynaklarının durumu, özellikle yaz aylarına yaklaşılırken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler, kentteki baraj doluluk oranlarının seyri hakkında önemli bilgiler sunuyor. 20 Mayıs itibarıyla açıklanan son rakamlar, hem geçen yıl ile karşılaştırmalı bir tablo hem de baraj bazlı detaylı dağılım içeriyor. Peki, 20 Mayıs İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Detaylar...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul genelinde içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk seviyeleri, yağış rejimi ve mevsimsel etkilerle birlikte değişkenlik göstermeye devam ediyor. İSKİ’nin güncel ölçümlerine göre İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 71,38 seviyesine ulaştı.

Bu oran, kent genelindeki su rezervlerinin mevcut durumunu ortaya koyarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandığı da dikkat çekiyor. 20 Mayıs 2025 tarihinde yüzde 78,97 olarak ölçülen toplam doluluk oranı, bu yıl daha düşük yağış miktarları nedeniyle gerilemiş durumda.

Barajlardaki su seviyeleri, İstanbul’un su yönetimi açısından kritik bir gösterge olmaya devam ederken, özellikle yaz aylarında artan tüketimle birlikte bu oranların yakından takip edilmesi önem taşıyor.

20 MAYIS İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’daki barajların doluluk oranları İSKİ tarafından tek tek açıklanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Kentin farklı bölgelerine su sağlayan barajlarda ölçülen son doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

ÖMERLİ BARAJI

İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 95,2 seviyesinde ölçüldü.

DARLIK BARAJI

Darlık Barajı’nda su seviyesi yüzde 91,98 olarak kaydedildi.

ELMALI BARAJI

Elmalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 96,04 seviyesine ulaştı.

TERKOS BARAJI

Terkos Barajı’nda su seviyesi yüzde 59,43 olarak belirlendi.

ALİBEY BARAJI

Alibey Barajı’nda doluluk oranı yüzde 65,89 seviyesinde ölçüldü.

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI

Büyükçekmece Barajı’nda su seviyesi yüzde 55,2 olarak açıklandı.

SAZLIDERE BARAJI

Sazlıdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 44,39 seviyesinde kaydedildi.

ISTRANCALAR

Istrancalar Barajı’nda su seviyesi yüzde 33,53 olarak ölçüldü.

KAZANDERE BARAJI

Kazandere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 56,65 seviyesinde açıklandı.

PABUÇDERE BARAJI

Pabuçdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 56,51 olarak belirlendi.