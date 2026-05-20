İstanbul baraj doluluk oranı SON DAKİKA! 20 Mayıs İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul’da su kaynaklarının durumu, özellikle yaz aylarına yaklaşılırken vatandaşların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak paylaşılan baraj doluluk oranları, kentin su rezervlerinin güncel durumunu ortaya koyuyor. Peki, 20 Mayıs İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul baraj doluluk oranları günce verileri haberimizde.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul genelinde içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk seviyeleri, yağış rejimi ve mevsimsel etkilerle birlikte değişkenlik göstermeye devam ediyor. İSKİ’nin güncel ölçümlerine göre İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 71,38 seviyesine ulaştı.
Bu oran, kent genelindeki su rezervlerinin mevcut durumunu ortaya koyarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandığı da dikkat çekiyor. 20 Mayıs 2025 tarihinde yüzde 78,97 olarak ölçülen toplam doluluk oranı, bu yıl daha düşük yağış miktarları nedeniyle gerilemiş durumda.
Barajlardaki su seviyeleri, İstanbul’un su yönetimi açısından kritik bir gösterge olmaya devam ederken, özellikle yaz aylarında artan tüketimle birlikte bu oranların yakından takip edilmesi önem taşıyor.
20 MAYIS İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul’daki barajların doluluk oranları İSKİ tarafından tek tek açıklanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Kentin farklı bölgelerine su sağlayan barajlarda ölçülen son doluluk oranları şu şekilde sıralandı:
ÖMERLİ BARAJI
İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 95,2 seviyesinde ölçüldü.
DARLIK BARAJI
Darlık Barajı’nda su seviyesi yüzde 91,98 olarak kaydedildi.
ELMALI BARAJI
Elmalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 96,04 seviyesine ulaştı.
TERKOS BARAJI
Terkos Barajı’nda su seviyesi yüzde 59,43 olarak belirlendi.
ALİBEY BARAJI
Alibey Barajı’nda doluluk oranı yüzde 65,89 seviyesinde ölçüldü.
BÜYÜKÇEKMECE BARAJI
Büyükçekmece Barajı’nda su seviyesi yüzde 55,2 olarak açıklandı.
SAZLIDERE BARAJI
Sazlıdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 44,39 seviyesinde kaydedildi.
ISTRANCALAR
Istrancalar Barajı’nda su seviyesi yüzde 33,53 olarak ölçüldü.
KAZANDERE BARAJI
Kazandere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 56,65 seviyesinde açıklandı.
PABUÇDERE BARAJI
Pabuçdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 56,51 olarak belirlendi.