İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI: 22 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul’da su kaynaklarının güncel durumu, özellikle bahar aylarında artan yağışlarla birlikte yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 NİSAN

İstanbul’da su kaynaklarının mevcut durumuna ilişkin en güncel veriler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 22 Nisan itibarıyla açıklanan son verilere göre, şehir genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 70.53 seviyesine yükselmiştir.

Son dönemde etkili olan sağanak yağışların baraj havzalarına olumlu yansıması, su rezervlerinde belirgin bir artışa neden olmuştur. Özellikle ilkbahar yağışlarının etkisiyle birlikte İstanbul’un su arz güvenliğinde kısa vadede rahatlama sağlandığı görülmektedir. Ancak uzmanlar, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda tasarruf bilincinin devam etmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İSKİ’nin paylaştığı güncel ölçümlere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranlarında bölgesel farklılıklar dikkat çekmektedir. Bazı barajlarda doluluk oranı yüzde 90’lara yaklaşırken, bazı barajlarda ise orta seviyelerde seyretmektedir.

İSKİ tarafından açıklanan baraj bazlı doluluk oranları şu şekildedir:

Ömerli

%92.89

Darlık

%86.08

Elmalı

%91.54

Terkos

%57.16

Alibeyköy

%67.47

Büyükçekmece

%56.65

Sazlıdere

%45.36

Istrancalar

%40.12

Kazandere

%61.01

Papuçdere

%61.06