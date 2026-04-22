Haberler

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI: 22 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da su kaynaklarının durumu, özellikle mevsimsel yağışların etkisiyle birlikte yakından takip edilmeye devam ediyor. İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre İstanbul baraj doluluk oranları, 22 Nisan itibarıyla yüzde 70.53 seviyesine yükselerek önemli bir artış kaydetti. Peki, 22 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 NİSAN

İstanbul’da su kaynaklarının mevcut durumuna ilişkin en güncel veriler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 22 Nisan itibarıyla açıklanan son verilere göre, şehir genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 70.53 seviyesine yükselmiştir.

Son dönemde etkili olan sağanak yağışların baraj havzalarına olumlu yansıması, su rezervlerinde belirgin bir artışa neden olmuştur. Özellikle ilkbahar yağışlarının etkisiyle birlikte İstanbul’un su arz güvenliğinde kısa vadede rahatlama sağlandığı görülmektedir. Ancak uzmanlar, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda tasarruf bilincinin devam etmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İSKİ’nin paylaştığı güncel ölçümlere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranlarında bölgesel farklılıklar dikkat çekmektedir. Bazı barajlarda doluluk oranı yüzde 90’lara yaklaşırken, bazı barajlarda ise orta seviyelerde seyretmektedir.

İSKİ tarafından açıklanan baraj bazlı doluluk oranları şu şekildedir:

Ömerli

%92.89

Darlık

%86.08

Elmalı

%91.54

Terkos

%57.16

Alibeyköy

%67.47

Büyükçekmece

%56.65

Sazlıdere

%45.36

Istrancalar

%40.12

Kazandere

%61.01

Papuçdere

%61.06

Dilara Yıldız
Haberler.com
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor

Erdoğan "Türkiye'den çok şey öğrenebiliriz" diyen ismi ağırlıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız

Çin'in istediği oldu! İran'la savaştaki ABD için vahim tablo

Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı

Cezaevinden yeni çıkan şahıs, 1 saat içerisinde dehşet saçtı

Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı

Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı
Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi

Akılalmaz ihmal! Fotoğraf çekerken savaş uçakları çarpıştı
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor