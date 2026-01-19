İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI: 19 Ocak 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'un su kaynaklarının kritik göstergesi olan baraj doluluk oranları, şehir için hayati bir öneme sahip. 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla İstanbul genelindeki baraj doluluk oranları, İski'nin resmi verilerine göre yüzde 24,65 seviyesinde ölçüldü. Son haftalarda sınırlı bir artış gözlenmiş olsa da, İstanbul barajları hâlâ orta ve düşük seviyelerde doluluk oranlarına sahip. Peki, 19 Ocak 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Detaylar...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

Baraj doluluk oranları, sadece su tüketimi açısından değil, olası kuraklık ve su sıkıntısı risklerini değerlendirmek açısından da önemli bir veri sağlıyor. Özellikle kış mevsiminde yeterli yağışın alınması, bu oranların yükselmesine doğrudan katkı sunuyor.

19 OCAK 2026 İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

19 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 24,65 olarak açıklandı. Son bir haftada barajlarda gözlenen sınırlı artış, yağışların bazı bölgelerde etkili olduğunu gösteriyor. Ancak bazı barajlarda doluluk oranlarının hâlâ kritik seviyelerde olması, İstanbul için su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

ÖMERLİ BARAJI

İstanbul'un en büyük su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı, 19 Ocak 2026 itibarıyla %32,76 doluluk oranına ulaştı. Bu oran, son dönemde gözlenen sınırlı artış ile birlikte barajın kullanım kapasitesinin hâlâ orta seviyede olduğunu gösteriyor. Ömerli Barajı, şehir içme suyunun önemli bir kısmını karşılamasıyla biliniyor.

DARLIK BARAJI

Darlık Barajı'nın doluluk oranı aynı tarihte %40,06 olarak ölçüldü. Bu rakam, İstanbul'daki barajlar arasında orta seviyede bir doluluğu işaret ediyor. Su ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerde Darlık Barajı, kritik bir kaynak olarak öne çıkıyor.

ELMALI BARAJI

Elmalı Barajı, İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranlarından birine sahip. 19 Ocak 2026 verilerine göre Elmalı Barajı %71,98 doluluk oranı ile İstanbul'un su rezervleri açısından en güçlü noktalarından biri oldu. Bu durum, barajın yağışlı dönemlerde şehrin su ihtiyacını daha güvenli şekilde karşılayabileceğini gösteriyor.

TERKOS BARAJI

Terkos Barajı'nın doluluk oranı %16,43 olarak ölçüldü. Bu oran, İstanbul barajları arasında düşük seviyeleri temsil ediyor ve uzun vadede su yönetimi açısından dikkat edilmesi gereken bir durum. Terkos Barajı, özellikle kuzey bölgelerinde içme suyu sağlayan önemli bir barajdır.

ALİBEY BARAJI

19 Ocak 2026 itibarıyla Alibey Barajı doluluk oranı %19,05 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul'un su güvenliği açısından orta-düşük seviyede kalan bu doluluk, kurak dönemler öncesinde su tasarrufunun önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI

Büyükçekmece Barajı'nda ölçülen doluluk oranı %17,83 oldu. Son haftalarda sınırlı bir artış gözlense de, baraj hâlâ kritik seviyelerin altında yer alıyor. Bu durum, şehrin özellikle yaz aylarında su ihtiyacı için planlama yapılmasını zorunlu kılıyor.

SAZLIDERE BARAJI

Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı 19 Ocak 2026 itibarıyla %14,9 olarak ölçüldü. İstanbul barajları arasında en düşük seviyelerde olan bu oran, yağış miktarının yeterli olmadığı bölgelerde su sıkıntısı riskine işaret ediyor.

ISTRANCALAR BARAJI

Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı %31,98 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, İstanbul genel baraj ortalamasına yakın olmakla birlikte, su yönetiminde dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

KAZANDERE BARAJI

Kazandere Barajı, İstanbul barajları arasında en düşük doluluk oranına sahip. 19 Ocak 2026 verilerine göre barajın doluluk oranı %7,61 olarak ölçüldü. Bu durum, özellikle su kaynaklarının korunması ve tasarruf önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıyor.