İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi! 15-16 Eylül İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bahçelievler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Eylül İstanbul Bahçelievler su kesintisi saatleri...
Bahçelievler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ
İSKİ Bahçelievler su kesintisi listesi açıklandı:
Bahçelievler Mah / Bahçelievler
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
15.09.2026 14:39
Tahmini Bitiş
15.09.2026 21:00