İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi! 15-16 Eylül İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bahçelievler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

İSKİ Bahçelievler su kesintisi listesi açıklandı:

Bahçelievler Mah / Bahçelievler

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

15.09.2026 14:39

Tahmini Bitiş

15.09.2026 21:00