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İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 19-20 Eylül İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 19-20 Eylül İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bağcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Eylül İstanbul Bağcılar su kesintisi saatleri...

Bağcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Bağcılar su kesintisi listesi açıklandı: 

100.yıl Mah / Bağcılar

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

19.09.2026 12:37

Tahmini Bitiş

19.09.2026 17:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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