İstanbul AVCILAR su kesintisi! 4-5 Eylül İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Avcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Eylül İstanbul Avcılar su kesintisi saatleri...
Avcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
AVCILAR SU KESİNTİSİ
İSKİ Avcılar su kesintisi listesi açıklandı:
Merkez Mah / Avcılar
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI
Başlama Tarihi
04.09.2026 13:17
Tahmini Bitiş
04.09.2026 18:00