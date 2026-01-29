İstanbul AVCILAR su kesintisi! 29-30 Ocak İSKİ Avcılar son dakika su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Avcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Ocak İstanbul Avcılar su kesintisi saatleri...
Avcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
AVCILAR SU KESİNTİSİ
İSKİ Avcılar su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: AMBARLI MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 29.01.2026 01:52:02
Tahmini Bitiş Tarihi: 29.01.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185