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İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 18-19 Eylül İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 18-19 Eylül İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Eylül İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...

Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Ataşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Mustafa Kemal Mah / Ataşehir

Açıklama

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Başlama Tarihi

18.09.2026 15:27

Tahmini Bitiş

18.09.2026 19:30

 

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