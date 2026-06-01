İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 1-2 Haziran İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Haziran İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...
ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ
İSKİ Ataşehir su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: BARBAROS MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.06.2026 15:07:32
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.06.2026 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185