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İstanbul Sarıyer'de görülen ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Termal kameralarla ormanlık alandaki yeri tespit edilen hayvan, uyuşturucu iğneyle yakalanmaya çalışılırken gece saatlerinde kameralardan kayboldu. Aslanın bir evde beslendiği sırada kaçmış olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılırken henüz sahibine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı. Peki, İstanbul'da aslan yakalandı mı, bulundu mu, Sarıyer'deki aslan nereden kaçtı?

İSTANBUL ASLAN YAKALANDI MI, BULUNDU MU?

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvan henüz yakalanamadı. Hayvanın bulunması için başlatılan çalışmalar 12 saati geride bırakırken ekipler, ormanlık alanda arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Termal kameralarla yapılan taramalarda hayvanın bulunduğu bölge tespit edildi. Uzman ekipler, aslanı zarar vermeden yakalamak amacıyla uyuşturucu iğneyle müdahalede bulunmaya çalıştı. Ancak yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Gece saatlerinde termal kameralardan kaybolduğu belirtilen hayvanın yeniden tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Valiliği de hayvanın bulunduğu bölgenin belirlendiğini ve sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini açıkladı.

SARIYER ASLAN NEREDEN KAÇTI?

Sarıyer'de görülen aslanın nereden kaçtığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst, hayvanın bir evde beslendiği sırada kaçmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bölgede müstakil evlerin bulunduğunu belirten Üst, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yasal olarak kimse aslan besleyemez. Kesinlikle birinin evinde beslediği hayvandı. Hayvan kaçtı, evcil bir hayvan."

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu da hayvanın evde beslenmiş olabileceğine ilişkin görüşler bulunduğunu ancak bunun henüz kesinleşmediğini belirtti. Aksu, hayvanın türüne ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Dişi bir aslana benziyor ama başka bir hayvan da olabilir. Yaban bir hayvan olduğu kesin."

Dolayısıyla hayvanın hangi evden veya nereden kaçtığı henüz netlik kazanmış değil.

SARIYER'DE ASLANI GÖREN ARDA KOÇ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Uskumruköy'de otomobiliyle seyir halindeyken aslanla karşılaştığını söyleyen Arda Koç, yaşadığı korku dolu anları anlattı. İlk ihbarı duyduktan sonra hayvanı görmek umuduyla otomobiliyle bölgede dolaştığını belirten Koç, aslanın bir anda aracının önüne çıktığını söyledi.

Koç, karşılaşmanın ardından doğrudan jandarmaya haber verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim. 5 dakika sonra son görülen konumdaydık."

USKUMRUKÖY MAHALLESİ MUHTARI ŞEYDA ÜST'TEN AÇIKLAMA

Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst, bölgede 22 yıldır yaşadığını ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Daha önce maymun ve yılan operasyonlarına katıldığını belirten Üst, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:

"22 yıldır burada oturuyorum, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Maymun operasyonuna gittim, yılan operasyonuna gittim, ilk defa aslanla karşılaşıyorum."

Üst, bölgede müstakil evlerin bulunduğuna dikkat çekerek aslanın bir evde beslendiği sırada kaçmış olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI OKTAY AKSU'DAN ASLAN AÇIKLAMASI

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu da hayvanın nereden geldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgede daha önce de evde aslan beslendiğine yönelik haberlerin basına yansıdığını hatırlatan Aksu, 2020 yılında benzer bir durumun yaşandığına ilişkin haberleri anımsattı.

Aksu, hayvanın evde beslenmiş olabileceğine ilişkin görüşlerin bulunduğunu ancak bu ihtimalin kesinleşmediğini belirtti. Hayvanın türü hakkında da kesin bir değerlendirme yapılmadığını ifade eden Aksu, "Dişi bir aslana benziyor ama başka bir hayvan da olabilir. Yaban bir hayvan olduğu kesin." dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN ASLAN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde görülen hayvanla ilgili açıklama yaptı. Valilik, hayvanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hayvanın yakalanmasına yönelik çalışmaların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğü, ilgili ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

SARIYER'DE VATANDAŞLARA ASLAN UYARISI

Sarıyer'de aslanın henüz yakalanamaması üzerine bölge sakinlerine dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, hayvanın Uskumruköy merkezine yakın bir bölgede bulunduğuna dikkat çekerek vatandaşların sokağa çıkmamasının yararlı olacağını söyledi.

Jandarma ekipleri de vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler, hayvanın yeniden tespit edilerek sağ şekilde yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.