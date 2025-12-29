İstanbul'a neden kar yağmıyor? İstanbul'da en son ne zaman kar yağdı?

İstanbul'da kış mevsiminin ortasına gelinmesine rağmen kar manzaraları bir türlü geri gelmiyor. Peki, şehrin gökyüzü neden beyaz örtüyle buluşamıyor ve son kar yağışı ne zaman gerçekleşti? İstanbul'daki bu durumun ardında hangi etkenler yatıyor, uzmanlar hangi çözüm yollarını işaret ediyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'A NEDEN KAR YAĞMIYOR?

İstanbul'da son yıllarda kar yağışının azalmasında en önemli etkenlerden biri, şehirde oluşan ısı adaları. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş'a göre, yaklaşık 4,5 milyon konut ve iş yerinde eş zamanlı kullanılan doğal gaz, şehrin havasını ısıtarak yağmur ve kar bulutlarının dağılıp yağış yapmasını engelliyor.

Ayrıca kapatılan dereler, artan nüfus, bozuk musluklar ve aşırı su tüketimi de barajların dolmasını ve doğal yağış rejiminin korunmasını zorlaştırıyor.

İSTANBUL'DA EN SON NE ZAMAN KAR YAĞDI?

İstanbul'da barajların doluluk oranlarının yüzde 17 seviyelerine kadar düşmesi ve yağışların yetersizliği, şehrin uzun süredir yoğun kar yağışı almadığını gösteriyor. Uzmanlar, barajların dolması için 28 gün kesintisiz yağış veya 10 gün yoğun kar yağışı gerektiğini belirtiyor. Bu şartlar sağlanmadığı sürece İstanbul'daki su rezervleri yeterince dolamıyor.

UZMANLAR NE AÇIKLAMA YAPTI?

Zafer Murat Çetintaş, İstanbul'da su sıkıntısının her an ciddi boyutlara ulaşabileceğini vurguladı. Çetintaş'a göre, kapatılan dereler, bozuk musluklar, fazla su tüketimi ve ısı adası etkisi yağışların şehre ulaşmasını engelliyor. Sorunun çözümü için deniz suyunun arıtılması, gümüş iyodürle bulut tohumlama ve su tasarrufu önlemlerinin uygulanması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca İSKİ'nin bozuk muslukların tamiri ve tuvaletlerde su tasarrufu sağlayacak uygulamalarla su kaybını azaltması gerektiği belirtildi.