İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak, kaç gün sürecek? Ramazanda İstanbul'a kar yağacak mı, hangi günler yağacak?

İstanbul'da etkisini gösteren soğuk hava dalgası, kent genelinde kar ve karla karışık yağmur geçişlerini beraberinde getirdi. Özellikle yüksek kesimlerde görülen yağış, vatandaşların " İstanbul'a kar yağacak mı?" ve " İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorularını yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi) tarafından yapılan son açıklamalar ve 5 günlük hava tahmin raporları, kentteki hava durumuna dair net bir tablo ortaya koyuyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Megakentte bugün itibarıyla karla karışık yağmur etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, ilerleyen saatlerde rüzgârın kuzeyli yönlerden, özellikle Karayel şeklinde kuvvetleneceği bildirildi. Bu rüzgâr değişimiyle birlikte sıcaklıkların hızla düşerek il genelinde 3°C seviyelerine ve yer yer daha altına gerilemesi bekleniyor.

Açıklamaya göre, aralıklarla yağmur geçişleri görülürken, yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ihtimali öne çıkıyor. Bu durum özellikle şehrin kuzey ve rakımı yüksek ilçelerinde kısa süreli beyaz örtü oluşmasına neden olabilir. Ancak mevcut verilere göre, kent genelinde uzun süreli ve yoğun bir kar yağışı beklenmiyor.

Bugünkü yağışın ardından hava durumunun yarından itibaren bulutlu sisteme döneceği belirtiliyor. Bu da kar yağışının kalıcı ve yaygın bir şekilde devam etmeyeceğine işaret ediyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Vatandaşların en çok merak ettiği bir diğer konu ise İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu. Mevcut 5 günlük tahminlere bakıldığında, bugün görülen karla karışık yağmurun ardından hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak.

Önümüzdeki günlere ilişkin tahminler şu şekilde:

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU

Perşembe: Parçalı Bulutlu – 4°C / 11°C

Cuma: Çok Bulutlu – 8°C / 16°C

Cumartesi: Yağmurlu – 7°C / 9°C

Pazar: Yağmurlu – 2°C / 6°C

Verilere göre, bugün görülen karla karışık yağış dışında önümüzdeki 4 gün boyunca İstanbul genelinde kar yağışı öngörülmüyor. Hava sıcaklıkları özellikle hafta sonu düşüş gösterecek olsa da tahminlerde kar yerine yağmur öne çıkıyor.

Bu tablo, kısa vadede İstanbul'da yeniden yoğun bir kar yağışı beklenmediğini ortaya koyuyor. Ancak sıcaklıkların 2°C'ye kadar gerilemesi, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don riskini gündeme getirebilir.

İSTANBUL KAÇ GÜN KARLI?

Mevcut meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul'da kar etkisi yalnızca bugünle sınırlı görünüyor. Bugünkü karla karışık yağmurun ardından yarından itibaren bulutlu bir hava hakim olacak.

Dolayısıyla "İstanbul kaç gün karlı?" sorusunun yanıtı, mevcut tahminler doğrultusunda 1 gün olarak öne çıkıyor. Özellikle yüksek kesimlerde kısa süreli beyaz örtü oluşsa da bu durumun kalıcı olması beklenmiyor.