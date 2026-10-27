İsrail seçim SONUÇLARI: (CANLI TAKİP) İsrail seçimlerini kim kazandı?

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İsrail'de 26. Knesset üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde oy verme işlemi 27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştiriliyor. Ülke genelinde yaklaşık 7,3 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip. Sandıkların yerel saatle 22.00'de kapanması ve ardından televizyon kanallarının sandık çıkış anketlerini yayımlaması bekleniyor.

İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, ilk sonuçlar sandıkların kapanmasının ardından gelmeye başlayacak. Ancak partilerin parlamentodaki sandalye dağılımının ve hükümeti kurabilecek siyasi blokun netleşmesi daha uzun sürebilir. Kesin sonuçların 30 Ekim'e kadar ortaya çıkması, resmî sonuçların ise 4 Kasım 2026'da yayımlanması bekleniyor.

İSRAİL SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

27 Ekim 2026 itibarıyla İsrail genel seçimlerinde kazanan taraf henüz belli değil. Oy verme işlemi devam ederken seçim sonuçlarına ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Sandık çıkış anketleri ve oy sayımı sonrasında partilerin elde ettiği sandalye sayıları netleşecek.

Seçim yarışında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi öne çıkıyor. Seçim öncesinde yayımlanan anketlerde Eisenkot'un partisinin Likud'un önünde olduğu görülürken, hiçbir siyasi bloğun hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşacağı kesinleşmiş değil.

NETANYAHU SEÇİMLERİ KAYBEDECEK Mİ?

İsrail seçimlerinin en önemli başlıklarından biri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevini sürdürüp sürdüremeyeceği. Seçim öncesi kamuoyu araştırmaları, Netanyahu'nun liderliğindeki sağ ve dinî partiler blokunun çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine işaret ediyordu. Ancak anketler seçim sonucu anlamına gelmiyor; kesin tablo oy sayımının ardından ortaya çıkacak.

İsrail'de başbakanlık için yalnızca bir partinin en fazla oyu alması yeterli değil. Hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle seçimde hangi partinin birinci olduğu kadar, partilerin seçim sonrasında kurabileceği ittifaklar da önem taşıyor.

İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İsrail'de sandıkların 27 Ekim günü yerel saatle 22.00'de kapanması bekleniyor. İlk göstergelerin sandık çıkış anketleriyle ortaya çıkması, oy sayımının ardından da geçici sonuçların açıklanmaya başlaması öngörülüyor.

Reuters'ın aktardığı takvime göre kesin oy sayımının 30 Ekim'e kadar tamamlanması, resmî seçim sonuçlarının ise 4 Kasım 2026'da yayımlanması bekleniyor. Özellikle küçük partilerin seçim barajını geçip geçememesi ve sandalye dağılımı, hükümet kurma sürecini etkileyebilir.

İSRAİL'DE HÜKÜMET NASIL KURULACAK?

İsrail'de seçimler nispi temsil sistemine göre yapılıyor. 120 sandalyeli Knesset'te temsil hakkı kazanmak isteyen partilerin ülke genelindeki geçerli oyların en az yüzde 3,25'ini alması gerekiyor. Hiçbir parti tek başına çoğunluk sağlayamadığında hükümet, farklı partilerin oluşturduğu koalisyonla kuruluyor.

Resmî sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, seçime katılan siyasi partilerin liderleriyle görüşerek hükümeti kurma ihtimali en yüksek olan milletvekiline görev verecek. Görevlendirilen adayın hükümeti kurmak için 42 güne kadar süresi bulunuyor. Koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesi durumunda ise başka bir adayın görevlendirilmesi veya yeni seçim sürecinin gündeme gelmesi mümkün.