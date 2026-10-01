İsrail Kosova maçı hangi kanalda, Uluslar Ligi İsrail Kosova maçı nereden CANLI izlenir?

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İsrail - Kosova maçı hangi kanalda sorusu, Uluslar Ligi heyecanıyla birlikte gündemin üst sıralarına taşındı. Grup sıralamasında önemli bir yere sahip olan bu kritik randevuda iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor. Peki, Uluslar Ligi İsrail - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceği ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında.

İSRAİL - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN?

İsrail ile Kosova arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bugün, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek bu önemli mücadelede iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

İSRAİL - KOSOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın saatinde veya yayın programında resmi kurumlar tarafından değişiklik yapılabileceği için futbolseverlerin maç öncesinde güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

İSRAİL - KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'ndeki İsrail - Kosova maçı, Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalından yayınlanmayacak. Şu an için karşılaşmanın ülkemizde yayın hakkını alan bir kuruluş bulunmuyor. Yayın programında son dakika değişikliği yaşanması halinde güncel bilgiler spor yayın akışı sitelerinden takip edilebilecek.

İSRAİL - KOSOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Macaristan'ın Debrecen şehrinde bulunan Nagyerdei Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. İç saha maçlarını bir süredir Macaristan'da oynayan İsrail, Kosova'yı bu kez de Debrecen'de ağırlayacak. Tarafsız sahada oynanacak mücadelede iki ekip de galibiyet için mücadele edecek.

İSRAİL - KOSOVA MAÇI CANLI İZLENİR Mİ?

Türkiye'de yayıncı kuruluş bulunmadığı için maçın televizyondan canlı izlenmesi mümkün görünmüyor. Karşılaşmanın skorunu ve önemli anlarını anlık takip etmek isteyenler, canlı skor uygulamaları ve spor haber sitelerinden maçın gidişatını izleyebilecek.