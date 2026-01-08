Isparta Valiliği, 9 Ocak Cuma günü için kar tatili ilan edip etmediği konusunda bir açıklama yapacak. Isparta'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Valilikten gelecek resmi açıklamanın ardından durum netleşecek. Isparta okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Isparta'da okul yok mu (ISPARTA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ISPARTA HAVA DURUMU

Isparta'da Hava Sertleşiyor: Önce Kuvvetli Rüzgar, Sonra Kar Geliyor

Isparta yeni haftada oldukça hareketli bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre şehirde perşembe günü kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olacak yağışlar, cuma gününden itibaren yerini kar yağışına ve dondurucu soğuklara bırakacak.

Perşembe: Kuvvetli Rüzgara Dikkat

08 Ocak Perşembe günü Isparta'da yağmurlu bir hava bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 10°C, en düşük sıcaklığı ise 7°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden saatte 41 km hıza ulaşması öngörüldüğü için çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Cuma: Kar Yağışı Kapıda

09 Ocak Cuma günü sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşanacak. En yüksek sıcaklık 4°C, en düşük sıcaklık ise 1°C seviyelerinde seyredecek. Yağışların bu düşüşle birlikte karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Cumartesi: Parçalı Bulutlu Ama Gece Donduracak

10 Ocak Cumartesi günü gökyüzünün parçalı bulutlu olması ve güneşin yüzünü göstermesi tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 10°C'ye çıksa da, gece saatlerinde termometreler -2°C'yi gösterecek. Gece yaşanacak bu sert düşüş, gizli buzlanma riskini artırabilir.

Pazar ve Pazartesi: Yağışlar Devam Ediyor

• 11 Ocak Pazar : Haftanın son gününde yağmurlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 9°C, gece ise 3°C civarında seyredecek.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde yağışlar karla karışık yağmura dönecek. Sıcaklık gün içinde en fazla 5°C, gece ise 3°C olacak.

Mevsim Normalleri: Geçmiş yılların (1991-2020) verileri, Isparta'da bu dönemde ortalama en yüksek sıcaklığın 7,2°C civarında olduğunu gösteriyor. Tahmin edilen veriler, sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında ancak yağışlı bir seyir izleyeceğine işaret ediyor.

Vatandaşların, özellikle perşembe günü beklenen şiddetli rüzgar ve cuma günü görülecek kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları önerilir.

ISPARTA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.