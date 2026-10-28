İspanya tren kazasında kaç kişi öldü?

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İspanya’nın Toledo kenti yakınlarındaki Los Yébenes mevkiinde meydana gelen hızlı tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 64’e yükseldi. İlk açıklamalarda 46 olarak duyurulan ölü sayısı, son bilgilere göre arttı. Kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. İşte İspanya’daki tren kazasına dair bilinenler.

İSPANYA TREN KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İspanya’daki hızlı tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 64’e yükseldi. İlk açıklamalarda 46 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Kazada yaralananların sayısına ilişkin kesin bir rakam henüz açıklanmazken, çok sayıda yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Kaza, yerel saatle 08.54’te meydana geldi. Madrid’den Sevilla’ya giden Renfe şirketine ait hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine bağlı hızlı tren, Toledo yakınlarındaki Los Yébenes mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Iryo şirketine ait iki vagon yamaçtan aşağı yuvarlandı. İki trende toplam 544 yolcunun bulunduğu bildirildi.

KAZANIN NEDENİ NE?

Kazanın ana sinyalizasyon sistemindeki insan hatasından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi. Ancak kazanın kesin nedeni henüz belirlenmedi. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

HASTANELERDE PLANLI AMELİYATLAR ERTELENDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi. Toledo çevresindeki hastanelerde gün içinde yapılması planlanan ameliyatlar ertelendi. Sağlık ekiplerinin önceliği, tren kazasında yaralananlara verildi.

BAŞBAKAN SANCHEZ PROGRAMINI İPTAL ETTİ

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, tren kazasının ardından gün içindeki programını iptal etti. Bazı bakanlar ve muhalefet partilerinin liderleri de planlanan etkinliklerini erteledi.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Kaza nedeniyle Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Iryo şirketi de Madrid’deki Atocha tren istasyonundan yapılacak tüm seferlerini durdurduğunu duyurdu.

İSPANYA BU YIL İKİNCİ BÜYÜK TREN FACİASINI YAŞADI

İspanya, 2026 yılında ikinci büyük tren faciasıyla sarsıldı. Ülkede 18 Ocak 2026’da Kurtuba kentine bağlı Adamuz ilçesinde meydana gelen tren kazasında 46 kişi hayatını kaybetmişti. Iryo şirketine ait hızlı trenin raydan çıkmasıyla meydana gelen o kaza da ülkede büyük üzüntüye neden olmuştu.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.