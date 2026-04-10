İspanya - İsrail arasında ne oluyor, Netanyahu İspanya'ya ne dedi?

Netanyahu'dan İspanya'ya sert mesaj! İspanya ile İsrail arasındaki gerilim son günlerde çarpıcı bir boyut kazanırken İsrail Başbakanı'nın İspanya'ya yönelik açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Peki iki ülke arasında yaşanan kriz nereye gidiyor, Netanyahu İspanya'ya ne dedi?

NETANYAHU'DAN AÇIK TEHDİT: "BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya'nın kendisine karşı "diplomatik savaş yürüttüğünü" öne sürerek ülkeyi Kiryat Gat'taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarma kararı aldığını duyurdu. Netanyahu, İspanya'yı bu kararın "bedelini ödeyeceğiyle" tehdit etti.

SANCHEZ: AB, İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARINI ASKIYA ALMALI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin uluslararası hukuka yönelik açık saygısızlık gerekçesiyle İsrail ile iş birliği anlaşmasını askıya almasının zorunlu olduğunu vurguladı. Sanchez, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da dikkat çekerek Avrupa'nın tutarlı bir ahlaki duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

"SAVAŞ SUÇLULARINA KARŞI TAM DÜŞMANLIK"

İspanya'nın tutumunu "düşmanlık" olarak niteleyen açıklamalara Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz sosyal medyadan sert yanıt verdi. Diaz, "Evet, savaş suçlularına ve soykırımcılara karşı tam düşmanlık" ifadesini kullandı.

"SİZ SOYKIRIMCI VE SUÇLU BİR REJİMSİNİZ"

Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego ise İsrail'e yönelik en sert mesajı verdi. Rego, "Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkacaksınız" dedi.

İSPANYA - İSRAİL GERGİNLİĞİNİN ARKA PLANI

İki ülke arasındaki kriz aslında yeni değil. İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı ve Gazze'ye verdiği destek nedeniyle İsrail, Mayıs 2024'te Madrid Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı. İspanya da Eylül 2025'te Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çekti. Şu an iki ülke arasındaki en üst diplomatik temsilcilik maslahatgüzar seviyesinde bulunuyor.

TAHRAN BÜYÜKELÇILIĞI KARARI GERGİNLİĞİ DAHA DA ARTIRDI

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin ardından İspanya'nın Tahran Büyükelçiliğini yeniden açma kararı, krizi derinleştiren son gelişme oldu. İspanya Dışişleri Bakanı Albares, bu kararın barış çabalarını desteklemek amacıyla alındığını açıklarken İsrail Dışişleri Bakanı Saar kararı sert bir dille eleştirdi.