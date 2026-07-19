İspanya Arjantin hangi kanalda? İspanya Arjantin maçını hangi kanal veriyor, saat kaçta başlayacak, İspanya Arjantin maçı nerede izlenir?

Milyarlarca insanın gözünü çevirdiği Dünya Kupası finalinde nefesler tutuldu. İspanya ve Arjantin'i karşı karşıya getirecek olan dev şampiyonluk mücadelesinin başlama saatine kısa bir süre kala, futbol tutkunlarının en çok araştırdığı İspanya Arjantin hangi kanalda başlığı arama trendlerinde zirveye yerleşti. Peki, pazar gününü ekrana kilitleyecek olan İspanya Arjantin maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? İki dev ülkenin kupayı kazanmak için vereceği amansız mücadelenin Türkiye yayıncısı, canlı yayın saati ve uydu frekans bilgileri haberimizde yer alıyor.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı dev finalde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve oynanacağı stat merak konusu olurken, "İspanya - Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Dünya futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek FIFA 2026 Dünya Kupası Finali, milyonlarca taraftar tarafından canlı olarak takip edilecek. İşte İspanya - Arjantin final maçının yayın bilgileri, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası Finali, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, dev final heyecanını TRT 1 üzerinden ücretsiz şekilde takip edebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından izlemek isteyen futbolseverler için kanal bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ GÜN?

FIFA 2026 Dünya Kupası Finali kapsamında oynanacak İspanya - Arjantin mücadelesi, 19 Temmuz 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev final karşılaşması, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadele, Dünya Kupası şampiyonunu belirleyecek olması nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından canlı takip edilecek.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya ile Arjantin arasındaki FIFA 2026 Dünya Kupası Finali, ABD'nin East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Dev organizasyonun finaline ev sahipliği yapacak statta futbolseverler tarihi mücadeleye tanıklık edecek.

FİNAL MAÇINDA GÖZLER ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNDE

Turnuva boyunca sergiledikleri başarılı performansla finale yükselen İspanya ve Arjantin, kupayı müzesine götürebilmek için sahaya çıkacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen final karşılaşması, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Hem yıldız oyuncuların performansı hem de Dünya Kupası'nın yeni şampiyonunun belli olacak olması nedeniyle İspanya - Arjantin finali, 2026 yılının en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri olacak.