İspanya Arjantin CANLI İZLE! İspanya Arjantin maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gözler İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final karşılaşmasına çevrildi. "İspanya Arjantin maçı canlı izle", "Hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Nereden izlenir?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alırken, futbolseverler dev finalin canlı yayın saati ve izleme detaylarını merak ediyor. İşte İspanya - Arjantin maçına ilişkin yayın bilgileri ve tüm ayrıntılar.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı dev finalde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadele öncesinde "İspanya - Arjantin maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Final maçı nerede oynanacak?" soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

Dünya futbolunun iki dev ekibini buluşturacak final karşılaşması, milyonlarca futbolsever tarafından canlı olarak takip edilecek. İşte 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak İspanya - Arjantin maçının yayın bilgileri, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

FIFA 2026 Dünya Kupası Finali'nde oynanacak İspanya - Arjantin karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, dev finali TRT 1 üzerinden HD kalitesinde takip edebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

İspanya - Arjantin finalini TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler için platform bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ GÜN?

İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası Finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Turnuvanın son maçında kazanan ekip, FIFA 2026 Dünya Kupası kupasını müzesine götürecek.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev final, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından canlı olarak takip edilecek.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası Finali, ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken stat, turnuvanın en önemli karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

FİNAL MAÇINDA GÖZLER ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNDE

Turnuva boyunca başarılı performans sergileyerek finale yükselen İspanya ve Arjantin, kupaya uzanmak için sahaya çıkacak. İki futbol devinin kozlarını paylaşacağı mücadelede yıldız isimlerin performansı kadar teknik direktörlerin tercihleri de yakından takip edilecek. Futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonunu belirleyecek bu tarihi karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor.