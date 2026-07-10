İsmet Acar'ın çocukları kimler? İsmet Acar'ın kaç çocuğu var?

Türkiye'nin gayrimenkul, inşaat ve lüks konut sektöründe önemli yatırımlara imza atan Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu İsmet Acar'ın hayatını kaybetmesinin ardından, iş insanının aile yaşamına ilişkin bilgiler de kamuoyunun gündeminde yer aldı. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 80 yaşında yaşamını yitiren İsmet Acar, iş hayatındaki başarılarının yanı sıra ailesine verdiği önemle de tanınıyordu. Peki, İsmet Acar'ın kaç çocuğu var? İsmet Acar'ın çocukları kimler? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler...

İSMET ACAR'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İsmet Acar, Meryem Acar ile evliydi. Bu evlilikten üç çocuk sahibi olan Acar'ın ailesi, uzun yıllardır kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor.

İSMET ACAR'IN ÇOCUKLARI KİMLER?

İsmet Acar'ın en büyük çocuklarından Erdal Acar, Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirket faaliyetlerinde görev almaktadır. İş dünyasında uzun yıllardır çeşitli projelerde yer alan Erdal Acar, grubun kurumsal yapısında aktif rol üstlenen isimlerden biri olarak bilinmektedir.

Ailenin diğer oğlu Hikmet Erdinç Acar, kamuoyunda daha çok Erdinç Acar ismiyle tanınmaktadır. Erdinç Acar da iş dünyasında faaliyet gösteren bir iş insanı olarak bilinmektedir.

İsmet Acar'ın tek kızı ise Funda Acar'dır. Funda Acar, Acar ailesinin üyeleri arasında yer almaktadır.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda İsmet Acar'ın ailesi; eşi Meryem Acar ile çocukları Erdal Acar, Hikmet Erdinç Acar (Erdinç Acar) ve Funda Acar'dan oluşmaktadır. Mevcut resmi ve kamuya açık bilgilerde aile yapısına ilişkin bundan farklı bir bilgi bulunmamaktadır.