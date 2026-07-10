Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu iş insanı İsmet Acar'ın yaşamını yitirdiği haberi, iş dünyasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Acar'ın vefatı, özellikle Artvin ve İstanbul Beykoz başta olmak üzere uzun yıllardır birlikte çalıştığı çevrelerde büyük üzüntüyle karşılandı. Kariyeri boyunca sendikacılık, inşaat ve gayrimenkul alanlarında önemli görevler üstlenen İsmet Acar'ın yaşam öyküsü ve iş hayatına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, İsmet Acar kimdir, serveti ne kadar? İş insanı İsmet Acar neden öldü? Detaylar...

İSMET ACAR KİMDİR?

İsmet Acar, 1 Nisan 1946 tarihinde Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Artvin Lisesi'nden mezun oldu.

Çalışma hayatına 1 Mayıs 1965 tarihinde İstanbul'da Bayındırlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Köy Yolları biriminde işçi olarak başladı. Meslek yaşamını sürdürürken eğitimine de devam eden Acar, Işık Mühendislik Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Gece Bölümü'nde öğrenim gördü.

Kamu sektöründeki görevlerinin ardından YSE teşkilatında çalışan İsmet Acar, ilerleyen süreçte sendikal faaliyetlerde de aktif rol üstlendi. Çalışma hayatındaki deneyimini hem kamu hem de özel sektörde sürdürerek iş dünyasının tanınan isimlerinden biri haline geldi.

İSMET ACAR NE İŞ YAPIYOR?

İsmet Acar'ın meslek yaşamı sendikacılıkla başladı. 1967 yılında YSE-İŞ Sendikası İstanbul Şubesi'nde sekreter olarak görev alan Acar, daha sonra YOL-İŞ Federasyonu Genel Sekreterliği ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

1983 yılında sendikal görevlerinden ayrılarak özel sektöre geçen Acar, aynı yıl Acarlar Şirketler Topluluğu'nu kurdu. Kurduğu şirketler topluluğu zaman içerisinde inşaat, gayrimenkul geliştirme, turizm ve farklı yatırım alanlarında faaliyet göstererek büyümesini sürdürdü.

İsmet Acar'ın iş dünyasındaki en dikkat çeken yatırımları arasında İstanbul Beykoz'da hayata geçirilen Acarkent projesi yer aldı. Uzun yıllar boyunca Acarlar Şirketler Topluluğu'nun yönetiminde bulunan Acar, şirketin büyüme sürecine liderlik etti.

İSMET ACAR SERVETİ NE KADAR?

İsmet Acar'ın servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi veya doğrulanmış herhangi bir rakam bulunmuyor.

Yaklaşık kırk yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Acarlar Şirketler Topluluğu'nun önemli inşaat ve gayrimenkul yatırımlarına imza attığı bilinse de İsmet Acar'ın kişisel mal varlığı veya servetinin büyüklüğüne ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle kamuoyunda yer alan farklı rakamlar resmi kaynaklarla doğrulanmadığından kesin bilgi olarak kabul edilmiyor.

İSMET ACAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İsmet Acar, 1 Nisan 1946 tarihinde Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünde doğdu.

1946 doğumlu olan Acar, yaşamını yitirdiği tarihte 80 yaşındaydı.

Hem memleketi Artvin'de hem de uzun yıllardır yaşadığı İstanbul Beykoz'da tanınan isimlerden biri olan Acar, iş hayatının yanı sıra sosyal dayanışma ve çeşitli sivil toplum faaliyetleriyle de biliniyordu.

İSMET ACAR ÇOCUKLARI EŞİ VE ÇOCUKLARI KİM?

İsmet Acar, Meryem Acar ile evliydi.

Bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Çocuklarının isimleri şu şekilde yer alıyor:

Erdal Acar

Hikmet Erdinç Acar (Erdinç Acar)

Funda Acar

İsmet Acar, aile yaşamına verdiği önemle tanınan isimler arasında gösteriliyordu.

İŞ İNSANI İSMET ACAR NEDEN ÖLDÜ?

Paylaşılan bilgilere göre İsmet Acar, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Geçtiğimiz haftalarda taburcu edilerek evinde dinlenmeye başlayan Acar'ın sabaha karşı yaşamını yitirdiği bildirildi.

Vefat haberi, başta iş dünyası olmak üzere hemşehrileri ve uzun yıllardır destek verdiği sivil toplum kuruluşlarında üzüntüyle karşılandı. Özellikle Artvin ve İstanbul Beykoz çevresinde çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.