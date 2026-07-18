Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geldi. Başarılı orta saha oyuncusu, uzun süredir birlikte olduğu Esin Matraş ile hayatını birleştiriyor. Çiftin düğün öncesinde gerçekleştirilen geleneksel gelin alma töreninden yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgi görürken, Esin Matraş’ın kim olduğu ve mesleği merak konusu oldu. Peki, İsmail Yüksek'in eşi Esin Matraş kimdir, ne iş yapıyor? Esin Matraş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

İSMAİL YÜKSEK'İN EŞİ ESİN MATRAŞ KİMDİR?

Esin Matraş, Fenerbahçe ve A Milli Takım forması giyen futbolcu İsmail Yüksek’in eşi olarak gündeme gelen bir iç mimardır. Eğitim hayatını Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlayan Matraş’ın mimarlık alanında kariyer yaptığı bilinmektedir.

Özel yaşamını genel olarak medyadan uzak tutmayı tercih eden Esin Matraş hakkında kamuya açık kaynaklarda sınırlı bilgi bulunmaktadır. Bilinen bilgilere göre Matraş, tasarım ve mimarlık alanında eğitim almış, mesleki çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren bir isimdir.

İsmail Yüksek ile Esin Matraş’ın ilişkisi de uzun süre gözlerden uzak şekilde devam etti. Çiftin birlikte aldığı evlilik kararı sonrasında ise Esin Matraş’ın eğitim geçmişi ve mesleği daha fazla araştırılmaya başlandı.

ESİN MATRAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Esin Matraş, iç mimar olarak çalışmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi mezunu olan Matraş, eğitimini tasarım ve mimarlık alanında tamamlamıştır.

İç mimarlık; yaşam alanlarının estetik, işlevsel ve kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmasını kapsayan bir meslek dalıdır. Bu alanda çalışan uzmanlar, mekân düzenlemeleri, tasarım süreçleri ve dekorasyon projeleri gibi farklı alanlarda görev alabilir.

Esin Matraş’ın da aldığı eğitim doğrultusunda iç mimarlık alanında çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir. Ancak özel hayatını ve profesyonel çalışmalarını kamuoyundan uzak sürdürdüğü için kariyerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sınırlıdır.

ESİN MATRAŞ’IN EĞİTİM HAYATI

Esin Matraş’ın Bahçeşehir Üniversitesi mezunu olduğu bilinmektedir. Üniversite eğitimini mimarlık ve tasarım alanında tamamlayan Matraş, aldığı akademik eğitimle iç mimarlık kariyerine yönelmiştir.

İSMAİL YÜKSEK VE ESİN MATRAŞ'IN EVLİLİK SÜRECİ

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile Esin Matraş, uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Çiftin düğün öncesinde gerçekleştirilen geleneksel gelin alma töreninden paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İsmail Yüksek, futbol kariyerinde yükselen performansıyla dikkat çekerken, özel hayatında da önemli bir döneme adım attı. Milli futbolcunun Esin Matraş ile gerçekleştirdiği evlilik, spor dünyasında ve taraftarlar arasında da ilgiyle takip edildi.

Çiftin düğün süreciyle ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler, geleneksel tören görüntüleriyle sınırlı kaldı. İsmail Yüksek ve Esin Matraş, ilişkilerini daha çok sakin ve özel bir şekilde yaşamayı tercih eden çiftler arasında yer alıyor.