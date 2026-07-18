Haberler

Beylikdüzü'nde inşaatın 12. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki Azat N., 12. kattaki iskeleden dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inşaat yetkilileri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Beylikdüzü'nde bir inşaatın 12. katında bulunan iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir inşatta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat işçisi Azat N. (21), çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaatın 12. katındaki iskeleden aşağı düştü. Metrelerce yüksekten yere çakılan genci gören diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Azat N., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, inşaat yetkilileri de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, sağlık ekiplerinin gence müdahale ettiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Görevden alınan Vali Çiçekli'nin kürek çekerken videosu ortaya çıktı

Sporcuyum demişti: Görevden alınmadan önceki son videosu ortaya çıktı

Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!