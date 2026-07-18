Dünya Kupası finaline saatler kala Netanyahu'dan Arjantin'e destek mesajı: Vamos Argentina

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye gönderdiği destek mesajında, "Yarın sana ve Arjantin'e destek veriyoruz. Başarılar" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ'DEN FORMA VE TOP HEDİYESİ

Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish ile buluşan Netanyahu, kendisine hediye edilen Arjantin forması ve futbol topunu aldıktan sonra, Büyükelçi'nin telefonundan Milei'nin sesli mesajını dinledi. Milei'ye "Sen gerçek bir arkadaşımsın" diye seslenen Netanyahu, hem kendisinin hem de İsrail halkının büyük kısmının finalde Arjantin'i desteklediğini belirterek İspanyolca "Vamos Argentina!" (Haydi Arjantin) dedi.

Büyükelçi aracılığıyla Javier Milei'nin sesli mesajını dinleyen Netanyahu, Arjantinli lidere ve halkına yönelik desteğini şu sözlerle sürdürdü:

"Javier, sen gerçek bir arkadaşımsın. Arjantin'i sayısız şekilde destekliyoruz, yarın dahil. Arjantin'i desteklediğimi saklamıyorum. Çoğu İsrailli vatandaşın da Arjantin için destekte olduğunu düşünüyorum. İyi şanslar!"

2026 FIFA DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYON YARIN BELLİ OLACAK

Dünya Kupası'nın şampiyonu ise yarın oynanacak final karşılaşması sonucunda belli olacak. ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak ve Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

New York New Jersey Stadı'ndaki final mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak.