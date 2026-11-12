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İsmail Saymaz ev hapsi bitti mi?

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İsmail Saymaz ev hapsi bitti mi?
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Gazeteci İsmail Saymaz hakkında uygulanan ev hapsi tedbiri kaldırıldı. Yaklaşık bir aydır evinden çıkamayan Saymaz, mahkemenin kararıyla ev hapsinden kurtuldu.

Kararın ardından " İsmail Saymaz'ın ev hapsi bitti mi?", "Neden ev hapsi verilmişti?" ve "Dava ne zaman görülecek?" soruları gündeme geldi. İşte İsmail Saymaz'ın ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin tüm detaylar.

İSMAİL SAYMAZ'IN EV HAPSİ BİTTİ Mİ?

Evet, İsmail Saymaz'ın ev hapsi sona erdi. Mahkeme, gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek Saymaz'a uygulanan ev hapsi tedbirini kaldırdı. Karar 10 Kasım 2026'da kamuoyuna duyuruldu. Mahkeme, soruşturma kapsamında el konulan telefonunun da Saymaz'a iade edilmesine hükmetti.

İSMAİL SAYMAZ NE KADAR SÜRE EV HAPSİNDE KALDI?

İsmail Saymaz'a 10 Ekim 2026'da ev hapsi tedbiri uygulanmıştı. Gazeteci, kararın kaldırılmasıyla birlikte toplam 31 gün ev hapsinde kalmış oldu.

İSMAİL SAYMAZ'IN YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

Evet. Ev hapsi kaldırılsa da İsmail Saymaz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor.

İSMAİL SAYMAZ HAKKINDA KAÇ YIL HAPİS İSTENİYOR?

Kabul edilen iddianamede gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

MURAT AĞIREL TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Aynı davada yargılanan gazeteci Murat Ağırel'in tutukluluğu sürüyor. Ağırel hakkında yeni bir tahliye kararı verilmedi.

İSMAİL SAYMAZ DAVASI NE ZAMAN?

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'in yargılanacağı davanın ilk duruşması 8 Temmuz 2027'de görülecek.

İSMAİL SAYMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından Sözcü TV'ye konuşan İsmail Saymaz, ev hapsinin bu kadar erken kaldırılmasını beklemediğini söyledi. Saymaz, tedbirin ilk duruşmaya kadar süreceğini düşündüğünü belirterek kararın kendisini şaşırttığını ifade etti. Gazeteci, duruşma günü haklarında beraat kararı verilmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Osman Demir
Osman Demir
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