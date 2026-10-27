İsmail Kartal istifa etti mi? SON DAKİKA!

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Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik derbi mağlubiyetinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği yeniden gündeme geldi. Taraftarların tepkisi sonrası Kartal'ın istifa edip etmediği ve Fenerbahçe yönetiminin deneyimli teknik adamla ilgili karar alıp almadığı merak ediliyor. Peki, İsmail Kartal istifa etti mi? Detaylar...

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ Mİ?

27 Ekim 2026 itibarıyla İsmail Kartal'ın istifa ettiğine ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Fenerbahçe yönetiminden de Kartal'ın görevinden ayrıldığına dair bir duyuru yapılmadı.

İSMAİL KARTAL KOVULDU MU?

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki görevine son verildiğine dair kulüp tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Derbi sonrasında teknik direktörün geleceği tartışma konusu olsa da şu aşamada görev değişikliği doğrulanmış değil.

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETMEK İSTEDİ Mİ?

Bazı haber kaynaklarında İsmail Kartal'ın istifa etmek istediğini yönetime ilettiği yönünde iddialar yer aldı. Söz konusu haberlerde Kartal ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arasında bir görüşme gerçekleştiği ve konunun yeniden değerlendirileceği öne sürüldü. Ancak bu iddialarla ilgili kulüp veya taraflardan doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

İSMAİL KARTAL'A NEDEN TEPKİ GÖSTERİLİYOR?

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olmasının ardından taraftarların tepkisi yeniden İsmail Kartal'a yöneldi. Derbi öncesinde de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında alınan 2-2'lik beraberlik sonrası tribünlerden Kartal'a yönelik istifa çağrıları yapılmıştı.

İSMAİL KARTAL GÖREVİNE DEVAM EDECEK Mİ?

İsmail Kartal'ın görevine devam edip etmeyeceği konusunda Fenerbahçe yönetiminden yeni bir karar veya resmi açıklama gelmiş değil. Teknik direktörün geleceğine ilişkin gelişmelerin yönetimin alacağı karar sonrasında netleşmesi bekleniyor.