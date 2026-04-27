İsmail Kartal Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu yeniden hareketlenirken, İsmail Kartal ismi bir kez daha gündemin en sıcak başlıkları arasında yer aldı. Sarı-lacivertli kulüple geçmişte üç farklı dönemde görev yapan deneyimli teknik adamın adı, son gelişmelerin ardından yeniden Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Peki, İsmail Kartal Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Detaylar...

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulüple ilgili son gelişmelerin ardından yeniden gündemin merkezine yerleşti. Deneyimli teknik adamın adı, son günlerde Fenerbahçe ile yeniden anılmaya başlanırken, konuya ilişkin açıklamalar TV100 ekranlarında kamuoyuyla paylaşıldı. Kartal’ın ifadeleri, olası bir geri dönüş ihtimalini yeniden tartışmaya açtı. Peki, İsmail Kartal Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Detaylar haberimizde.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

İsmail Kartal, yaptığı açıklamada Fenerbahçe’den resmi bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceğini ifade etti. Deneyimli teknik adam, kulübe olan bağını tamamen koparmadığını ima eden sözleriyle dikkat çekti.

Kartal, geleceğe yönelik planlamasında Fenerbahçe’nin özel bir yeri olduğunu vurgularken, gelen olası bir teklifin profesyonel çerçevede ele alınacağını belirtti. Bu açıklama, sarı-lacivertli taraftarlar arasında yeniden “geri dönüş” beklentisini gündeme taşıdı.

''FENERBAHÇE'DEN TELEFON GELMEDİ''

Tecrübeli teknik direktör, kendisine yöneltilen “Fenerbahçe yönetiminden bir telefon geldi mi?” sorusuna ise net bir yanıt verdi. İsmail Kartal, şu ana kadar kulüpten herhangi bir resmi temas olmadığını ifade ederek, “Hayır, gelmedi.” sözlerini kullandı.

Ayrıca derbi karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kartal, futbolun doğası gereği bu tür sonuçların normal olduğunu belirtti. Bu açıklama, hem teknik hem de duygusal açıdan sürecin henüz resmi bir aşamaya taşınmadığını ortaya koydu.

3 FARKLI DÖNEMDE GÖREV YAPTI

İsmail Kartal, Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevini üç farklı dönemde üstlendi. Sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı süreçlerde özellikle son dönem performansıyla dikkat çeken Kartal, önemli bir puan başarısına da imza attı.

Son görev döneminde Fenerbahçe’yi ligde 99 puana ulaştıran deneyimli teknik adam, bu performansıyla kulüp tarihine geçen sezonlardan birine liderlik etti. Kartal’ın bu başarısı, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından uzun süre konuşulmuştu.

